На нескольких улицах Волгограда запретят проезд авто 23 мая ради бегунов

Утром выходного дня на участки Нулевой продольной между улицами Калинина и Маршала Крылова, а также прилегающие участки улиц 7-й Гвардейской, Землянского, Краснознаменской, Комсомольской, Крылова и Калинина автолюбителей не пустят из-за участников Всероссийского забега. В этот день в областном центре пройдет региональный этап соревнований «ЗаБег.РФ». Легкоатлетам и любителям спорта в период с семи часов утра до часу дня предстоит преодолеть дистанции от одного до 21 километра.