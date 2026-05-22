На нескольких улицах Волгограда запретят проезд авто 23 мая ради бегунов

Ограничения будут введены для проведения регионального этапа Всероссийского забега.

В субботу 23 мая в городе-герое на несколько часов перекроют для автомобилистов часть улиц, предупреждает администрация Волгограда.

Утром выходного дня на участки Нулевой продольной между улицами Калинина и Маршала Крылова, а также прилегающие участки улиц 7-й Гвардейской, Землянского, Краснознаменской, Комсомольской, Крылова и Калинина автолюбителей не пустят из-за участников Всероссийского забега. В этот день в областном центре пройдет региональный этап соревнований «ЗаБег.РФ». Легкоатлетам и любителям спорта в период с семи часов утра до часу дня предстоит преодолеть дистанции от одного до 21 километра.

В связи с ограничениями частично изменится маршрут и нескольких рейсовых автобусов. Так автобусы № 35 в направлении центра города будут следовать до конечной остановки «Детский центр», а машины на вспомогательном маршруте № 98 будут работать без заезда на набережную имени 62-й Армии.

Ранее в областном центре была изменена схема автомобильного движения в районе площади Павших Борцов.