Сам себе контролёр: подрядчик обязан предъявлять порубочный билет по первому требованию калининградцев — мэрия

Любой горожанин вправе потребовать у тех, кто рубит или пилит деревья в Калининграде, предъявить «акт о необходимости» или «порубочный билет». Если подрядчик откажется показать документы, следует позвонить в полицию и сообщить о нарушении. Такой алгоритм жителям областного центра подсказали в мэрии.