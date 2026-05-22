Эксперт Пятибратов объяснил, какие темы волнуют НАТО перед саммитом в Турции

Сейчас ключевым вопросом для НАТО является то, каким образом альянс будет функционировать в случае, если США решат выйти из его состава или сократят свое присутствие в деятельности альянса. Таким мнением поделился доцент Финансового университета Иван Пятибратов.
— (Президент США Дональд — прим. «ВМ») Трамп очень недоволен НАТО из-за ситуации в Иране и тем, что альянс не поддержал США в нанесении ударов по Ирану и в разблокировке Ормузского пролива, — отметил эксперт.
По словам Пятибратова, Германия может занять лидирующую позицию в НАТО, поскольку страна проявляет активность в области милитаризации и стремится укрепить диалог с Украиной по вопросам производства вооружений и другим направлениям.
— Берлин сейчас говорит о том, что готов предлагать Киеву альтернативную ассоциацию без вступления в Европейский Союз, но с определенными привилегиями, — приводит слова специалиста Новости Mail.
В апреле администрация президента США разработала систему оценки стран — членов НАТО, разделив их на «хороших» и «плохих» в зависимости от их вклада в деятельность альянса. По информации СМИ, США составили этот список с целью найти способы воздействия на союзников, которые не поддержали боевые действия против Ирана.