Задержанную по делу об Аристотеле философа обвинили в хищении ₽16 млн

По словам собеседников РБК, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) было возбуждено МВД 18 марта, а активные следственные действия начались 19 мая. В тот день правоохранители задержали и допросили в качестве свидетелей врио директора института 87-летнего академика РАН Абдусалама Гусейнова, руководителя сектора античной философии Надежду Волкову, ведущего научного сотрудника Галину Вдовину, сотрудницу научно-организационного отдела Наталью Иванову, научного сотрудника Артема Юнусова и старшего научного сотрудника Марию Солопову. Все они отвечали на вопросы, связанные с реализацией проекта «Наследие Аристотеля», на который, по данным источников РБК, из федерального бюджета было выделено около 52 млн руб. Процессуальный статус допрошенных после следственных действий не изменился.