Задержанную по делу об Аристотеле философа обвинили в хищении ₽16 млн

Отправленную под домашний арест старшего научного сотрудника Института философии РАН Светлану Месяц следствие считает причастной к хищению 16 млн руб. бюджетных средств, выделенных на реализацию научного проекта «Наследие Аристотеля», рассказали РБК два источника, знакомые с материалами расследования.
В ходе допроса в статусе подозреваемой ученая вину в мошенничестве не признала и заявила, что не обладала полномочиями по распределению финансирования и формированию государственного задания.
По словам собеседников РБК, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) было возбуждено МВД 18 марта, а активные следственные действия начались 19 мая. В тот день правоохранители задержали и допросили в качестве свидетелей врио директора института 87-летнего академика РАН Абдусалама Гусейнова, руководителя сектора античной философии Надежду Волкову, ведущего научного сотрудника Галину Вдовину, сотрудницу научно-организационного отдела Наталью Иванову, научного сотрудника Артема Юнусова и старшего научного сотрудника Марию Солопову. Все они отвечали на вопросы, связанные с реализацией проекта «Наследие Аристотеля», на который, по данным источников РБК, из федерального бюджета было выделено около 52 млн руб. Процессуальный статус допрошенных после следственных действий не изменился.
Светлана Месяц, как утверждают источники РБК, заявила следствию, что выступала исключительно научным руководителем направления, связанного с переводом трактатов Аристотеля, и не принимала решений о распределении средств. По ее словам, в 2022—2024 годах сотрудники института фактически выполнили значительный объем научной работы: были подготовлены переводы трактатов древнегреческого философа и комментарии к ним.
После допроса ученую поместили в изолятор временного содержания, а 21 мая Тверской районный суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
Как полагает следствие, в отчетную документацию «Наследия Аристотеля» могли быть внесены недостоверные сведения о результатах выполненных работ. Проект предусматривал подготовку полного академического собрания сочинений Аристотеля на русском языке, включая перевод ранее не публиковавшихся трактатов, разработку историко-философских комментариев и исследование античной аристотелевской традиции. Однако часть заявленных результатов, считают следователи, либо отсутствовала, либо существовала только в виде черновых материалов.
Кроме того, по данным источников РБК, следствие проверяет версию о возможном завышении объемов научной работы и включении в отчетность текстов, подготовленных ранее либо основанных на уже опубликованных исследованиях. По мнению правоохранительных органов, на основании этих отчетов участники проекта продолжали получать бюджетное финансирование, несмотря на то что предусмотренные программой исследования, как считает следствие, были выполнены не полностью.
Защита Светланы Месяц настаивает на отсутствии состава преступления и считает уголовное преследование необоснованным. Как заявила РБК адвокат Мария Юндина, претензии следствия связаны с технической ошибкой, допущенной при подготовке финансовой заявки Института философии РАН на 2022 год. По словам защитника, в один из разделов документа по ошибке попали задачи предыдущего исследования, после чего эти положения были закреплены в государственном задании.
При этом, утверждает адвокат, сотрудники института фактически продолжали выполнять научную работу в соответствии с утвержденным планом исследований. «Реально научные сотрудники института выполняли другие научные работы, которые надлежало выполнить согласно плану научной работы», — пояснила Юндина. Она подчеркнула, что бюджетные средства перечислялись непосредственно Институту философии РАН и расходовались на текущую деятельность учреждения, выплату заработной платы и реализацию научных проектов.
Светлана Месяц настаивает ее защита, не распоряжалась бюджетными средствами и не получала никаких выплат помимо предусмотренной трудовым договором зарплаты. «О каком преступлении тут вообще можно говорить?» — резюмировала адвокат.
Защита намерена добиваться прекращения уголовного преследования ученой.
«Для Института очевидно, что никакие денежные средства никем не похищались, полученные в рамках государственного задания деньги были потрачены для его выполнения», — говорится в заявлении Института философии РАН.
54-летняя Светлана Месяц — старший научный сотрудник ИФ РАН, специалист по античной философии и истории аристотелизма. Она окончила факультет экспериментальной и теоретической физики МИФИ, а в 1999 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Аристотелевская физика в неоплатонизме: Прокл. Начала физики». Месяц преподавала в Государственном академическом университете гуманитарных наук, участвовала в выпуске журналов ΣΧΟΛΗ и «Историко-философский ежегодник», а среди ее научных интересов на сайте института указаны античные учения о душе, теория ощущения Аристотеля и подготовка к изданию его малых естественнонаучных сочинений.
По уголовному делу об особо крупном мошенничестве ученой грозит до десяти лет лишения свободы.