«Называл мерзостью»: Киркоров уличил Певцова во лжи

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров в пятницу, 22 мая, обвинил актера Дмитрия Певцова во лжи и лицемерии. Он отметил, что артист, который «не знает, кто такой Киркоров», три-четыре года назад хотел лишить его одного из званий.
— А то он не знает, кто такой Филипп Киркоров! Ой, какой лицемер! Ой, какой врун, врушка ваш Певцов! Точно так же, как он не знает, кто такой Юра Борисов. Весь мир знает, а он не знает! Ну что это? Признак зависти? Ну завидует. Бог с ним! Давайте простим ему слабость человеческую, — заявил певец.
Об этом он рассказал во время беседы с журналистами на премьере фильма «Майкл», передает Starhit.ru.
19 мая, после премьеры спектакля «Гамлет» с участием Юры Борисова, Дмитрий Певцов призвал установить контроль над теми, кто «работает вне плоскости морально-нравственных ценностей, указанных в 809 Указе президента». 22 мая Филипп Киркоров заявил, что Певцов не может пережить успех коллеги по всему миру и выразил мнение, что артист «всегда был гнилым». В тот же день актер заявил, что якобы не знает Киркорова и Борисова.