Пентагон опубликовал вторую часть рассекреченных файлов об НЛО

Министерство обороны США обнародовало вторую часть видеозаписей и документов, связанных с предполагаемыми появлениями неопознанных летающих объектов. Материалы размещены на специальной странице ведомства, посвященной «неопознанным аномальным явлениям».

Источник: Reuters

Первая партия из 160 ранее засекреченных файлов была опубликована администрацией президента Дональда Трампа в начале мая.

В папке от 22 мая содержатся шесть PDF-файлов, семь аудиофайлов и 51 видео, включая инфракрасные изображения. Каждый видеоролик сопровождается описанием, в котором указаны предполагаемые дата и место съемки. При этом подробные пояснения к видео не прилагаются. В Пентагоне отметили, что «у многих из этих материалов отсутствует подтвержденная цепочка передачи».

По данным CBS, на одном из видео зафиксирован момент, когда американский истребитель F-16 сбил неопознанный объект над озером Гурон — между штатом Мичиган (США) и провинцией Онтарио (Канада) — в феврале 2023 года.

Исходя из описаний, несколько видео разных лет были сняты на Ближнем Востоке, в том числе над Персидским заливом и у берегов Ирана. На видео 2022 года, локация которого не указана, запечатлены объекты шарообразной формы, которые погружаются в воду и выныривают из неё рядом с подводной лодкой.

Аудиофайлы включают записи наблюдений астронавтов NASA, сделанные во время миссий Apollo 11 и Mercury-Atlas 8 в космосе.

В феврале Трамп поручил министру обороны США Питу Хегсету рассекретить правительственные данные, касающиеся неопознанных аномальных явлений (НАЗ): документы о внеземной жизни, воздушных явлениях и НЛО.

