В Ростове-на-Дону и области в субботу ожидается тёплая погода

В Ростове-на-Дону в субботу, 23 мая, прогнозируется облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 6−11 м/с.
Температура воздуха ночью составит +16…+18 °С, днём столбики термометров поднимутся до +28…+30 °С.
По Ростовской области в тот же день также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер восточного направления сохранит скорость 6−11 м/с, однако при грозах порывы будут усиливаться до 15−18 м/с.
Температурный фон в регионе ночью составит +15…+20 °С, при прояснениях — до +10 °С. Днём воздух прогреется до +23…+29 °С, местами — до +33 °С.