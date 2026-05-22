Мадьяр: Венгрия вводит запрет на импорт сельхозпродукции с Украины

Правительство Венгрии приняло решение запретить импорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
Кроме того, Будапешт намерен остановить процесс выхода страны из Международного уголовного суда, добавил он.
— Правительство отзывает намерение Венгрии выйти из Международного уголовного суда и вводит запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, — написал венгерский премьер в социальной сети Facebook*.
18 мая он сообщил, что выполнение Украиной 11 требований Венгрии по восстановлению прав венгров Закарпатья является обязательным условием для одобрения Будапештом начала процесса приема страны в Евросоюз.
Ранее Мадьяр по итогам переговоров с коллегой из Польши Дональдом Туском заявил, что Венгрия, как и любое другое государство Европейского союза, обладает суверенным правом самостоятельно принимать решения о закупке энергоресурсов.
