«Евротройка» усилит поддержку Украины после удара по колледжу в ЛНР

«Евротройка», в которую входят Великобритания, Германия и Франция, в ближайшие месяцы усилит поддержку Украины. Об этом стало известно в пятницу, 22 мая, из заявления канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера, распространенного после онлайн-переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также президентами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.