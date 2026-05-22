«Евротройка» усилит поддержку Украины после удара по колледжу в ЛНР

«Евротройка», в которую входят Великобритания, Германия и Франция, в ближайшие месяцы усилит поддержку Украины. Об этом стало известно в пятницу, 22 мая, из заявления канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера, распространенного после онлайн-переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также президентами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

В сообщении говорится, что европейские лидеры подтвердили, что они усилят свою поддержку властей Украины «в ближайшие месяцы». Заявление было опубликовано после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР), передает ТАСС.

22 мая ВСУ нанесли удар по территории общежития с помощью четырех беспилотников, в тот момент в здании находились 86 учащихся и один работник. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин отверг утверждения о том, что попадание украинских дронов по колледжу могло быть результатом работы средств ПВО или РЭБ. В связи со случившимся Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН, оно состоится в 22:00.

Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше