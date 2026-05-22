Преображение городов Калининградской области: власти представили 10 проектов благоустройства

Минстрой Калининградской области представил десять проектов благоустройства, которые направят на федеральный конкурс в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В ведомстве отметили, что это рекордное число заявок от региона.
Межведомственная комиссия утвердила инициативы Багратионовска, Гвардейска, Гурьевска, Гусева, Советска, Светлого, Черняховска, Зеленоградска, Нестерова и Мамоново. Все проекты формировали с учетом предложений жителей и местных сообществ.
Глава региона Алексей Беспрозванных подчеркнул, что юбилейный год области должен запомниться не только событиями, но и реальными изменениями городской среды — новыми парками, скверами и общественными пространствами. Теперь проекты рассмотрит федеральная комиссия.