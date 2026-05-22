После развода ростовчанка отправилась в кругосветку без денег

В Китае женщина зарабатывает на жизнь уличными выступлениями, чтобы накопить на билет в Южную Америку. Ночует в палатке, у местных жителей через сервис поиска жилья или в дешевых хостелах. За время путешествия с ней случилось много необычного: нападение с ножом на водителя, предложение руки и сердца в Дубае через пару часов знакомства, полеты на параплане. А в Пакистане она дала 11 интервью на местном телевидении.