Буйвола-альбиноса по кличке Дональд Трамп принесут в жертву в Бангладеш

В Бангладеше сотни людей пришли проститься с буйволом-альбиносом по кличке «Дональд Трамп». Животное, которое стало популярным в Сети из-за своей гривы, похожей на прическу президента США Дональда, в ближайшие дни принесут в жертву на мусульманский праздник Курбан-байрам. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщило AFP.