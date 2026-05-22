Буйвола-альбиноса по кличке Дональд Трамп принесут в жертву в Бангладеш

В Бангладеше сотни людей пришли проститься с буйволом-альбиносом по кличке «Дональд Трамп». Животное, которое стало популярным в Сети из-за своей гривы, похожей на прическу президента США Дональда, в ближайшие дни принесут в жертву на мусульманский праздник Курбан-байрам. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщило AFP.
38-летний фермер Зия Уддин Мридха рассказал, что имя животному предложил его младший родственник. Он добавил, что буйвол стал уникальным благодаря своему необычному окрасу и длинной светлой шерсти.
Хозяин животного признался, что из-за постоянного стресса, вызванного толпами зевак, бык весом 700 килограммов начал худеть. В результате пришлось ограничить доступ посетителей, но дети и местные жители по-прежнему приходят посмотреть на знаменитость, передает «КП».
