Сбросы ГЭС отменили пляжи в Волгограде: когда ждать открытия

Мэрия Волгограда отложила открытие купального сезона в городе из-за ситуации на Волжской ГЭС. Власти Волгоградской области сообщили, что подготовка мест отдыха начнется только после нормализации сбросов воды, — пишет канал «Волгоград».
Гидрологическая обстановка внесла коррективы. Ключевым фактором задержки стал режим работы плотины. Пока сбросы воды не придут в норму, оборудовать пляжи невозможно. Этот процесс должен предшествовать любому благоустройству территорий. Без стабилизации уровня воды проведение работ признано нецелесообразным.
Подготовка мест отдыха стартует лишь тогда, когда нормализуются сбросы воды на Волжской ГЭС. В целом, игнорировать технические требования гидроузла нельзя.
Волгоградцам остается ожидать заключения Роспотребнадзора. Открытию любых пляжей обязательно предшествует проверка ведомства на санитарную безопасность. Купаться в неподготовленных местах пока запрещено.
