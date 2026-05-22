Экс-замглавы Генштаба РФ Халилу Арсланову продлили наказание на два года

Срок наказания бывшему заместителю главы Генштаба вооруженных сил РФ Халилу Арсланову был увеличен на два года. Это решение было принято Вторым Западным окружным военным судом, сообщает ИС «Вести».
«В июле прошлого года 235-й гарнизонный военный суд признал Арсланова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в публикации.
Арсланову вынесли приговор: 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить штраф, вдвое превышающий сумму взятки (более 24 млн рублей), и лишили звания генерал-полковника, ордена «За заслуги перед Отечеством» и ордена Жукова.
Таким образом, общий срок заключения для осужденного составит 19 лет.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году суд конфисковал имущество и приговорил к семи годам лишения свободы другого экс-замглавы Генштаба Вадима Шамарина.