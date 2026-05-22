Мне нужны такие вещи: поляк с молотком, ножом и гвоздями смастерил в литовском лесу лестницу, чтобы перелезть в Беларусь

Литовские пограничники задержали поляка, который в лесу сколотил лестницу, чтобы перелезть в Беларусь. Нарушителя обнаружили с помощью видеокамер недалеко от деревни Ясконис в 200 метрах от заветной для него цели. Об этом сообщили в Службе охраны государственной границы Литвы.