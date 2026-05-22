Мне нужны такие вещи: поляк с молотком, ножом и гвоздями смастерил в литовском лесу лестницу, чтобы перелезть в Беларусь

У путешественника при себе было почти 60 тыс. евро.

Источник: Клопс.ru

Литовские пограничники задержали поляка, который в лесу сколотил лестницу, чтобы перелезть в Беларусь. Нарушителя обнаружили с помощью видеокамер недалеко от деревни Ясконис в 200 метрах от заветной для него цели. Об этом сообщили в Службе охраны государственной границы Литвы.

Инцидент произошёл 20 мая. У туриста с собой был велосипед, сумки с личными вещами, спальный мешок, а также молоток, ножи и гвозди. В одном из сумок обнаружили конверты с долларами США и злотыми на сумму в 60 тыс. евро.

«Гражданин Польши пояснил, что намеревался с помощью лестницы преодолеть физический барьер, установленный на литовской стороне для защиты от мигрантов. Он состоит из защитного забора и пирамиды из колючей проволоки. Таким образом иностранец планировал попасть в Беларусь», — говорится в сообщении.

Задержанного арестовали на месяц, помимо незаконного пересечения границы ему вменяют контрабанду валюты.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше