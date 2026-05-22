Рубио допустил «нетрадиционное» завершение конфликта на Украине

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в пятницу, 22 мая, заявил о «переломном моменте» в конфликте с Россией во время неформального заседания совета Украина — НАТО в шведском Хельсингборге. Он добавил, что Киеву требуется новый импульс в его «усилиях ради мира». По словам Сибиги, для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине нужно сосредоточиться на «дипломатии, давлении и силе».