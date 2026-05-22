Рубио допустил «нетрадиционное» завершение конфликта на Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио в пятницу, 22 мая, допустил, что конфликт на Украине может завершиться военным путем, но не в традиционном понимании таких побед.

— Он (конфликт на Украине — прим. «ВМ») не закончится военной победой одной из сторон, по крайней мере, в традиционном понимании того, как определяются военные победы, — отметил американский госсекретарь в беседе с журналистами по итогам встреч глав Министерств иностранных дел НАТО в Швеции.

Он не стал вдаваться в подробности того, как, по его мнению, может завершиться украинский кризис в таком случае, но обратил внимание на необходимость продолжения переговоров по его урегулированию, передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в пятницу, 22 мая, заявил о «переломном моменте» в конфликте с Россией во время неформального заседания совета Украина — НАТО в шведском Хельсингборге. Он добавил, что Киеву требуется новый импульс в его «усилиях ради мира». По словам Сибиги, для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине нужно сосредоточиться на «дипломатии, давлении и силе».

