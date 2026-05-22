Новый хирургический онкологический корпус появится в Нижнем Новгороде

Нижегородская область подписала контракт на строительство нового хирургического онкологического корпуса с поликлиникой в «Городе здоровья». Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
В новом корпусе будет действовать хирургический стационар на 380 коек, дневной стационар для проведения малоинвазивных вмешательств, операционный блок с 24 операционными, поликлиническое отделение на 600 посещений в смену и диагностический блок полного цикла. Благодаря этому более 100 тыс. пациентов смогут получить лечение в стационаре, еще 250 тыс. человек — пройти диагностику и амбулаторный прием.
«Инженерные изыскания и подготовка проектной документации запланированы на 2026−2027 годы, строительство и оснащение здания современным оборудованием — в 2028—2031 годах», — рассказал Глеб Никитин.
Напомним, что проект «Город здоровья» реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Предусматривается объединение мощностей больницы им. Семашко и Нижегородского областного клинического онкологического диспансера. Это позволит создать «бесшовный маршрут» для пациентов с онкологиями.
Также «Город здоровья» предусматривает создание Центра ядерной медицины. Он будет включать собственный циклотрон, системы ПЭТ/КТ и систему ОФЭКТ/КТ. Кроме того, планируется капремонт больницы им. Семашко и строительство инфраструктуры для размещения не нуждающихся в госпитализации пациентов и родственников больных.