ООН осудила нападение на гражданское население при атаке ВСУ на Старобельск

Организация Объединенных Наций (ООН) решительно осуждает любые нападения на гражданское население. Об этом в пятницу, 22 мая, заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике.
— Мы решительно осуждаем любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Что касается Украины, я хотел бы отметить, что мы с беспокойством следим за сообщениями о ночном обстреле здания колледжа и общежития в городе Старобельск, в результате чего погибло и получило ранения множество людей, в том числе дети, — подчеркнул представитель генсека ООН.
Он добавил, что действия, подобные удару по Старобельску, запрещены международным и гуманитарным правом, и призвал все заинтересованные стороны воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации этой ситуации, передает ТАСС.
Ночью 22 мая ВСУ нанесли удар по территории общежития в Старобельске с помощью четырех беспилотников, в тот момент в здании находились 86 учащихся и один работник. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».