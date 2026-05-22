Новым главой Нацразведки США станет ветеран ЦРУ: стало известно, кто сменит на посту Тулси Габбард

Новым главой Национальной разведки США станет Аарон Лукас, который сменит на этой должности решившую уйти в отставку Тулси Габбард. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Главный заместитель директора национальной разведки Аарон Лукас будет исполнять обязанности директора национальной разведки», — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.
Лукас является настоящим ветераном ЦРУ — более 20 лет он проработал в федеральном агентстве США, дослужившись от простого аналитика до начальника станции за рубежом. В июле 2025 года он занял должность первого замглавы американской Нацразведки.
Ранее KP.RU сообщал, что Тулси Габбард решила уйти в отставку, чтобы поддержать супруга, у которого диагностировали редкую форму рака костей. Свой пост она покинет 30 июня.