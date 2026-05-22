Жительница Одинцова пожаловалась на соловья, пение которого мешало ей спать

Жительница одного из домов на улице Северной в Одинцове обратилась в Центр управления регионом с требованием «устранить источник шума», который мешал ей спать. Позднее выяснилось, что «нарушителем спокойствия» оказался соловей. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил портал Regions.
Орнитолог Алексей Курячин отметил, что соловьи являются одними из самых голосистых певцов, а их трели достигают пика в брачный период, который длится с середины мая по июнь.
— Громкие трели соловьев могут создавать впечатление, что другие птицы замолкают. Это связано с акустическими свойствами их песни и стремлением привлечь самку, а также обозначить территорию. Пение обычно прекращается к концу июня, когда соловей занят выкармливанием птенцов, — добавил специалист.
Он подчеркнул, что, согласно законодательству Московской области, пение птиц не является нарушением тишины, поскольку закон регулирует только искусственные и контролируемые источники шума, передает портал.
