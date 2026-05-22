В Ульяновской области определили лучших экспортеров

УЛЬЯНОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Победителей конкурса «Экспортер года» определили в Ульяновской области. Среди лучших экспортеров оказались ульяновский бумажный комбинат «Русская бумага», Завод инженерного камня и кондитерская фабрика «Сладис», сообщается на сайте правительства региона.
«22 мая на площадке выставки-форума “Сделано в Ульяновской области” и международного торгово-логистического форума “PROдвижение. Средняя Волга — Каспийское море — Персидский залив” подвели итоги регионального конкурса “Экспортер года”. Победители конкурса получили награды и признание за значительный вклад в развитие экспортного потенциала Ульяновской области, расширение географии поставок и продвижение продукции региональных производителей на международных рынках в 2025 году», — говорится в сообщении.
Среди победителей — ульяновский бумажный комбинат «Русская бумага», Завод инженерного камня, кондитерская фабрика «Сладис», компании «Симбирскмука», «Восточный путь», «Элита», «Промвиар», «Пальмира».
«Сегодня поддержка региональных экспортеров и товаропроизводителей — одна из ключевых задач инфраструктуры поддержки бизнеса. Компании Ульяновской области активно выходят на новые рынки, развивают международные связи, повышают конкурентоспособность своей продукции. Наша задача — создать для предпринимателей условия, при которых экспорт станет реальным инструментом роста и развития бизнеса. В этом помогает национальный проект “Международная кооперация и экспорт”, — отметил руководитель регионального центра “Мой бизнес” Руслан Гайнетдинов.
Ежегодная премия в области международной кооперации и экспорта проводится для поддержки внешнеэкономической деятельности экспортно-ориентированных предприятий Ульяновской области. Конкурс направлен на развитие экспортного потенциала региона, продвижение ульяновской продукции на зарубежных рынках и популяризацию успешных практик международного сотрудничества.