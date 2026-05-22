СМИ: Габбард перед уходом хотела расследовать работу биолабораторий на Украине

Правительство США вынудило директора Национальной разведки страны Тулси Габбард уйти в отставку из-за разногласий с главой Белого дома Дональдом Трампом по поводу ситуации в Иране, Венесуэле и на Кубе. Также 11 мая она сообщила о начале расследования деятельности биолабораторий США по всему миру, в том числе на Украине. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.