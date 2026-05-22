СМИ: Габбард перед уходом хотела расследовать работу биолабораторий на Украине

Правительство США вынудило директора Национальной разведки страны Тулси Габбард уйти в отставку из-за разногласий с главой Белого дома Дональдом Трампом по поводу ситуации в Иране, Венесуэле и на Кубе. Также 11 мая она сообщила о начале расследования деятельности биолабораторий США по всему миру, в том числе на Украине. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Кроме того, чиновница занималась рассекречиванием файлов о смерти бывшего президента США Джона Кеннеди и происхождении COVID-19.

— Белый дом вынудил сотрудницу американской разведки Тулси Габбард уйти в отставку, — передает агентство.

Ранее американские СМИ сообщили, что с 30 июня Габбард покинет свою должность, чтобы поддержать своего супруга Абрахама, у которого диагностировали «невероятно редкую форму рака кости». Она подчеркнула, что «добилась значительного прогресса» в Нацразведке, но при этом признала, что «еще предстоит проделать важную работу».

18 мая бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал, что в биологических лабораториях США на Украине создавали оружие генно-избирательного типа, которое способно убивать носителей конкретной расы.

