Отсутствие сборной России стало одной из причин отмены чемпионата мира по бенди

ТАСС, 22 мая. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2027 года отменен из-за финансовых проблем, возникших у представителей Финляндии, Норвегии и Швеции. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации бенди (FIB).
В 2026 году мужской турнир прошел в январе в Финляндии, его победителем стала сборная Швеции. При этом на сайте Шведской федерации хоккея с мячом отмечается, что по ходу соревнования представители Швеции, Норвегии и Финляндии подали предложение о проведении чемпионата мира раз в два года, которое устроило FIB.
«В нынешних условиях, когда сборные России и Белоруссии не участвуют в соревнованиях, мы видим необходимость в более устойчивом формате для национальных сборных. Сейчас мы продолжаем работу над тем, как должен выглядеть предстоящий сезон, и позже предоставим более подробную информацию», — сказал генеральный секретарь Шведской федерации хоккея с мячом Даниэль Андерссон, комментарий которого приводит пресс-служба организации.
Самыми титулованными командами чемпионатов мира являются сборные России и СССР, суммарно завоевавшие 39 медалей: 26 золотых, 11 серебряных и 2 бронзовые. С 2022 года российские и белорусские национальные команды отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.