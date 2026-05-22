Отсутствие сборной России стало одной из причин отмены чемпионата мира по бенди

«В нынешних условиях, когда сборные России и Белоруссии не участвуют в соревнованиях, мы видим необходимость в более устойчивом формате для национальных сборных. Сейчас мы продолжаем работу над тем, как должен выглядеть предстоящий сезон, и позже предоставим более подробную информацию», — сказал генеральный секретарь Шведской федерации хоккея с мячом Даниэль Андерссон, комментарий которого приводит пресс-служба организации.