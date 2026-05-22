Отсутствие сборной России стало одной из причин отмены чемпионата мира по бенди

Представители Швеции, Норвегии и Финляндии подали предложение о проведении турнира раз в два года.

ТАСС, 22 мая. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2027 года отменен из-за финансовых проблем, возникших у представителей Финляндии, Норвегии и Швеции. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации бенди (FIB).

В 2026 году мужской турнир прошел в январе в Финляндии, его победителем стала сборная Швеции. При этом на сайте Шведской федерации хоккея с мячом отмечается, что по ходу соревнования представители Швеции, Норвегии и Финляндии подали предложение о проведении чемпионата мира раз в два года, которое устроило FIB.

«В нынешних условиях, когда сборные России и Белоруссии не участвуют в соревнованиях, мы видим необходимость в более устойчивом формате для национальных сборных. Сейчас мы продолжаем работу над тем, как должен выглядеть предстоящий сезон, и позже предоставим более подробную информацию», — сказал генеральный секретарь Шведской федерации хоккея с мячом Даниэль Андерссон, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Самыми титулованными командами чемпионатов мира являются сборные России и СССР, суммарно завоевавшие 39 медалей: 26 золотых, 11 серебряных и 2 бронзовые. С 2022 года российские и белорусские национальные команды отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
