Состояние находящейся три года в коме принцессы Таиланда ухудшилось

Источник: Аргументы и факты

Состояние старшей дочери короля Таиланда Рамы X принцессы Баджракитиябхи, которая уже три с половиной года находится в коме, ухудшилось. Об этом сообщает Mothership.

Принцесса потеряла сознание 14 декабря 2022 года во время прогулки с собаками. Позднее врачи установили, что причиной приступа стало заболевание сердца. С тех пор Баджракитиябха остается в коме.

В апреле стало известно, что у 47-летней дочери тайского монарха на фоне воспаления кишечника развилась инфекция в брюшной полости.

По данным издания, состояние принцессы остается нестабильным. У нее фиксируют пониженное артериальное давление, аритмию и проблемы со свертываемостью крови. Несмотря на усилия врачей, состояние Баджракитиябхи ухудшается.

Баджракитиябха родилась в 1978 году. Она представляла Таиланд в ООН, а с 2012 по 2014 год занимала пост посла страны в Австрии. Принцесса не замужем, детей у нее нет.

