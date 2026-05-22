На вышедшей из эксплуатации платформе станции Чаринг-Кросс специалисты Североатлантического альянса (НАТО) провели учения для имитации нанесения удара по России. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил портал Independent.
— Силы НАТО заняли станцию лондонского метро, чтобы использовать ее в качестве своего подземного штаба для имитации операций по нанесению «глубокого удара» по России в случае нападения на силы союзников, — говорится в материале.
Инженерные подразделения развернули на станции командный центр штаба быстрого реагирования альянса, который в чрезвычайной ситуации мог бы руководить развертыванием 100 тысяч военнослужащих.
По данным журналистов, военные испытывали способность НАТО использовать средства радиоэлектронной борьбы для подавления российских коммуникаций и уничтожения беспилотников. Оборудование для учений доставляли ночью на специальных транспортных вагонах лондонского метрополитена с низким полом, передает портал.
5 февраля СМИ сообщили, что военные учения, которые моделировали войну России с НАТО в Литве, завершились победой Москвы. В частности, российской стороне удалось установить контроль над Прибалтикой, развернув около 15 тысяч военнослужащих.