Швеция и США заявили о сотрудничестве в области ИИ

Швеция и США оформили меморандум о намерениях по расширению технологического сотрудничества, в том числе в области космических технологий, будущих мобильных сетей и искусственного интеллекта, сообщает «Dagens Nyheter».
Документ подписали министр иностранных дел Швеции Мария Орес Стэнергард и государственный секретарь США Марко Рубио на встрече министров стран НАТО в Хельсингборге, Швеция.
Американская сторона надеется, что это предоставит Швеции более широкий доступ к передовым американским технологиям. Помимо ИИ развития сетей мобильной связи, мир в скором времени ждет и большой прорыв в сфере квантовых технологий, заявили представители обоих стран.
Швеция стала первая страной в Европейском Союзе, которая подписала меморандум. Аналогичные соглашения США заключили только с Японией, Южной Кореей и Великобританией.
22 мая президент США Дональд Трамп отменил указ об ИИ после звонков от Маска и Цукерберга. Указ предусматривал создание системы, в рамках которой компании предоставляли бы правительству дополнительную информацию о нововведениях за 90 дней до выпуска для тестирования моделей на наличие опасностей.
