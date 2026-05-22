Солнечный окунь из Северной Америки проник в реки Ростовской области

Ученые Южного научного центра РАН зафиксировали стремительное расширение ареала этого вида. Впервые солнечный окунь был замечен в регионе в 2006 году. Через восемь лет он уже массово встречался в малых реках, водоемах Донецкого кряжа и Приазовской возвышенности.