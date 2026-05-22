Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солнечный окунь из Северной Америки проник в реки Ростовской области

Ученые ЮНЦ РАН сообщили о массовом распространении опасного вида рыб в Дону и его притоках.

Источник: Комсомольская правда

В реку Дон и другие водоемы Ростовской области проник солнечный окунь, хищная рыба родом из Северной Америки. Она представляет серьезную угрозу для местной экосистемы, поскольку питается икрой и молодью других видов. Об этом сообщает «Панорама».

Ученые Южного научного центра РАН зафиксировали стремительное расширение ареала этого вида. Впервые солнечный окунь был замечен в регионе в 2006 году. Через восемь лет он уже массово встречался в малых реках, водоемах Донецкого кряжа и Приазовской возвышенности.

Осенью 2023 года он появился в дельте Дона и его притоках, а в 2024-м проник в реки северо-восточного побережья Таганрогского залива.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!