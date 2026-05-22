Глава Тувы рассказал, как воюют военнослужащие из республики на СВО

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Военнослужащие из Тувы проявляют в ходе специальной военной операции мужество и героизм, четырем бойцам из республики уже присвоено звание Героя России. Об этом сказал глава региона Владислав Ховалыг на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«В ходе СВО военнослужащие из Тувы проявляет героизм и мужество. С гордостью и признательностью восприняли ваше решение о присвоении 55-й горной мотострелковой бригаде 41-й армии звания гвардейской и далее о награждении ее Орденом Кутузова», — сказал Ховалыг.
По его словам, бойцы из Тувы награждены высокими государственными наградами, в том числе четверо — звездой Героя России.
Военнослужащие из республики действуют на различных направлениях в зоне СВО. Так, 55-я бригада принимала участие в боях за освобождение Авдеевки в ДНР. В феврале 2024 года Ховалыг выложил видео как военнослужащие из республики поднимают флаги в центре Авдеевки. В телеграмме Путина бригаде была объявлена благодарность в числе прочих отличившихся при освобождении города воинских частей.