Вечерний@Калининград: ЧП в Старобельске, провал апелляции и исповедь музыканта

Утро пятницы шокировало россиян известием о том, что Украина с помощью беспилотников нанесла удары по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Во время атаки ВСУ там находилось 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
Разбор завалов продолжался весь день. По предварительным данным, погибло 6 подростков, 39 получили ранения различной степени тяжести, 15 человек числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин, комментируя трагедию, подчеркнул, что атаку ВСУ следует расценивать не иначе, как террористический акт. «Удар [по Старобельску] не был случайным, он прошел в три волны, 16 БПЛА в одно и то же место», — заявил он. Также глава государства отметил, что «в подобных случаях ограничиться заявлениями МИД невозможно. Поэтому министерству обороны РФ приказано представить свои предложения». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
На трагедию в Старобельске отреагировали в ООН, осудив атаку ВСУ на общежитие со спящими подростками. «Мы узнали о ночном ударе по зданию колледжа и общежитию в городе Старобельск, которая привела к многочисленным жертвам и ранениям, в том числе среди детей. Мы решительно осуждаем любые нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Такие нападения запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены», — заявил на брифинге пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжарррик.
«Новый Калининград» выражает соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
В четверг, 21 мая, в областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы экс-ректора БФУ им. Канта Александра Федорова и его бывшей подчиненной — проректора Елены Мялкиной. За процессом наблюдал наш корреспондент. Почему коллегия областного суда отказала в смягчении приговора, рассказываем в репортаже по ссылке.
Журналист «Нового Калининграда» Оксана Майтакова поговорила с лидером широко известной не только в Калининграде, но и за его пределами группы «ЛондонParis» Евгением Лебедевым о музыке, работе на радио, семье и о «прекрасном жестоко». Исповедь музыканта — в интервью по ссылке.
На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» проанализировала предложения самых дорогих домов, выставленных на продажу в Гурьевском округе. За два года цены здесь выросли даже на объекты, которые так и не удалось продать. За 46 — 135 млн рублей потенциальным покупателям обещают дома, районы и даже окружение с приставкой «элитные». Подробности — в нашем обзоре.
Калининградский Ботанический сад пережил одну из самых суровых зим за свою послевоенную историю. Об этом корреспонденты «Нового Калининграда» узнали, прогулявшись по его тропинкам вместе с и.о. директора Светланой Яковлевой. В репортаже по ссылке узнаете много интересного об этом прекрасном уголке города. И, конечно, сможете насладиться красочными фотографиями майского цветения зеленых «обитателей» сада.
Текст: Оксана Шевченко, фото «Нового Калининграда».