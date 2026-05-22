Вечерний@Калининград: ЧП в Старобельске, провал апелляции и исповедь музыканта

На трагедию в Старобельске отреагировали в ООН, осудив атаку ВСУ на общежитие со спящими подростками. «Мы узнали о ночном ударе по зданию колледжа и общежитию в городе Старобельск, которая привела к многочисленным жертвам и ранениям, в том числе среди детей. Мы решительно осуждаем любые нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Такие нападения запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены», — заявил на брифинге пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжарррик.