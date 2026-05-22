В Туве расширят меры поддержки ветеранов СВО

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Власти Тувы расширят меры поддержки ветеранов и участников специальной военной операции. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
«Мы оказываем всестороннюю поддержку и помощь нашим воинам и их семьям. В соответствии с вашим указом от 15 мая 2026 года о единых базовых мерах поддержки мы сейчас расширяем перечень мер поддержки и приводим в соответствие нашу региональную нормативную базу», — сообщил глава республики.
По словам главы региона, особое внимание уделяется вопросам интеграции ветеранов СВО в мирную жизнь. В частности, власти региона взаимодействуют с Минсельхозом РФ с целью увеличения лимитов по программе «Агромотиватор», которая содействует включению ветеранов спецоперации в агробизнес. Также в республике рассчитывают, что участники СВО получат рабочие места на новых производствах, создаваемых в республике.