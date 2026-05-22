Сборную ДР Конго могут не допустить до участия в ЧМ-2026 из-за вспышки Эболы

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Сборная ДР Конго по футболу может быть отстранена от чемпионата мира 2026 года из-за вспышки Эболы в стране. Об этом сообщил телеканал ESPN.
По словам исполнительного директора рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани, команда должна уйти на карантин в Бельгии, где сборная ДР Конго тренируется и планирует провести товарищеские игры. В противном случае команду могут не пустить в страны, которые примут турнир.
«Мы очень четко дали понять Конго, что они должны держать карантин в течение 21 дня, прежде чем смогут приехать в Хьюстон 11 июня, — сказал Джулиани. — Мы оповестили правительство страны, что команде нужно уйти на карантин, иначе они рискуют лишиться возможности приехать в Соединенные Штаты. Яснее быть не может. Мы хотим быть уверены, что ничто не проникнет на территорию США или не окажется рядом с нашими границами».
Ранее сборная ДР Конго отменила сборы в Киншасе из-за эпидемии вируса Эболы на территории страны и приняла решение перенести их в Бельгию. На групповом этапе чемпионата мира ей предстоит сыграть против команд Португалии, Узбекистана и Колумбии. Две игры сборная ДР Конго должна провести в США, одну — в Мексике. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля, его также примет Канада.
ВОЗ 17 мая объявила вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Сейчас в ДР Конго зафиксировано около 750 предполагаемых случаев заражения, умерли как минимум 177 человек. В Уганде зарегистрирован один летальный исход, при этом речь идет о гражданине ДР Конго, прибывшем в Кампалу незадолго до смерти.