Съезд с ЗСД на Витебскую развязку будет закрыт в ночное время до 29 мая. С 24 мая на магистрали запланированы дорожные работы, в связи с чем будет закрыт съезд с ЗСД на Витебскую развязку в направлении на Витебский проспект (с севера на юг). Об этом сообщила пресс-служба автомагистрали.
Временные ограничения движения будут действовать с полуночи 24 мая до 6 утра 25 мая, с полуночи 25 мая до 6 утра 26 мая, с полуночи 26 мая до 6 утра 27 мая, с полуночи 27 мая до 6 утра 28 мая и с полуночи 28 мая до 6 утра 29 мая.
— Пожалуйста, будьте внимательны на этом участке дороги и следуйте указаниям временных дорожных знаков и табло с информацией. Соблюдение скоростного режима, поддержание безопасной дистанции и отказ от отвлекающих факторов помогут обеспечить вашу безопасность на дороге. Рекомендуем учесть эти изменения при планировании маршрута и времени в пути, — рассказали в пресс-службе автомагистрали.