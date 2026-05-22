Глава Тувы попросил Путина продлить льготную ипотеку для региона до 2030 года

«Безусловно, решающим фактором для начала массового жилья строительства стала программа льготной ипотеки под 2% годовых, которая благодаря вашей поддержке стартовала в Туве в 2023 году. За 2023−2025 годы льготные кредиты получили более 3,5 тысячи семей. В текущем году планируем поддержать еще тысячи семей. В этой связи прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать продление до 2030 года в Туве особого условия программы “Семейная ипотека”, предусмотрев сохранение по всем выдаваемой ипотечным кредитным ставкам размере 2% в независимости от количества детей», — сообщил Ховалыг.