Глава Тувы попросил Путина продлить льготную ипотеку для региона до 2030 года

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Глава Тувы Владислав Ховалыг попросил президента РФ Владимира Путина продлить программу льготной ипотеки для республики до 2030 года. Об этом Ховалыг заявил на встрече с главой государства.
В 2023 году в Туве одобрили программу льготной ипотеки под 2%. На эти цели регион получил из федерального бюджета 250 млн рублей. Программа льготной ипотеки действует до конца 2026 года.
«Безусловно, решающим фактором для начала массового жилья строительства стала программа льготной ипотеки под 2% годовых, которая благодаря вашей поддержке стартовала в Туве в 2023 году. За 2023−2025 годы льготные кредиты получили более 3,5 тысячи семей. В текущем году планируем поддержать еще тысячи семей. В этой связи прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать продление до 2030 года в Туве особого условия программы “Семейная ипотека”, предусмотрев сохранение по всем выдаваемой ипотечным кредитным ставкам размере 2% в независимости от количества детей», — сообщил Ховалыг.
По его словам, это поможет молодым тувинским семьям. Также глава республики отметил, что в планах у Тувы выйти на объемы строительства жилья к 2030 году в 1 млн кв. м, что с учетом прогнозного роста населения региона составит 20 кв. м на одного жителя.