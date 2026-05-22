Военкора KP.RU Григория Кубатьяна наградили специальной литературной премией за книгу об СВО «Осень добровольца»

Военкор KP.RU Григорий Кубатьян получил литературную премию имени Говорова.

Источник: Комсомольская правда

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян стал победителем в специальной премии за создание литературных произведений о специальной военной операции. Церемония награждения прошла в рамках XXI Международного Санкт-Петербургского книжного салона.

«Победителем в специальной премии за создание литературных произведений о специальной военной операции стала книга “Осень добровольца” Григория Кубатьяна», — сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Церемония вручения Литературной премии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга имени Маршала Советского Союза Л. А. Говорова прошла на Дворцовой площади 21 мая. Награду получили родители военкора, поскольку сам Кубатьян сейчас находится в зоне проведения СВО.

Ранее KP.RU сообщал, что Григорий Кубатьян был награжден премией Правительства РФ в области средств массовой информации.