В Севастополе открылся 35-й кинофорум «Золотой витязь»

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Международный кинофорум «Золотой витязь» открылся в Севастополе. Мероприятие проходит в 35-й раз, в ходе него будут представлены фильмы из 16 стран и регионов мира.
«Идет борьба — и это реальная борьба. Как говорил Достоевский: “Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей”. Четверть века мы ходили, странствующий рыцарь, по всей России, и это было очень сложно, до 2014 года, когда вы (Севастополь — прим. ТАСС) вернулись в родную гавань, не сдались. И вот мы в 10-й раз пришли в Севастополь», — сказал президент кинофорума, первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений, народный артист России Николай Бурляев.
По данным оргкомитета, в этом году отборочной комиссии были представлены 500 фильмов. В программу отобрано 120 работ от авторов из 16 стран и регионов мира: Россия, Белоруссия, Болгария, Иран, Германия, Казахстан, Киргизия, Молдавия (Приднестровье), США, Сербия, Босния и Герцеговина, Узбекистан, Польша, Индонезия, Италия, Тайвань.
«Для нас особо важно и большая честь, что к нам приезжают гости не только со всей страны, но и из разных стран: Америки, Сербии и ряда других. Для нас это важно, потому что Севастополь всегда был гостеприимным, всегда был дружелюбным. И здесь люди умеют ценить культуру, искусство и знают, что такое правда», — сказал на открытии заместитель губернатора Игорь Михеев.
О программе.
В пресс-службе уточнили, что конкурсная и внеконкурсная программы кинофорума пройдут с 23 по 29 мая в пяти кинотеатрах Севастополя. Кроме показов фильмов запланированы киношкола-лаборатория, ставшая традиционной площадкой для начинающих кинематографистов, традиционный концерт учеников музыкальных школ с Севастопольским симфоническим оркестром под управлением заслуженного артиста России Владимира Кима. Также участники МКФ «Золотой витязь» выступят в программах, посвященных Дню Славянской письменности и культуры.
Добавляется, что в течение девяти дней в Севастополе и в Республике Крым состоятся гала-концерты, театральные показы и творческие встречи с Николаем Бурляевым, Владимиром Гостюхиным, Борисом Галкиным, Сергеем Маховиковым, Нонной Гришаевой, Иваной Жигон, Галиной Беляевой, артистами легендарного Иркутского театра народной драмы. Американский актер Марек Пробош и лауреат международных конкурсов пианистка-скрипач Мария Андреева сыграют моноспектакль «Представление в III актах». Заслуженная артистка России Нонна Гришаева представит премьеру патриотического спектакля «Дорога».
Торжественная церемония закрытия XXXV МКФ «Золотой витязь» и награждение лауреатов состоятся 30 мая.
О кинофоруме.
С 22 по 30 мая 2026 года в Севастополе и Республике Крым при поддержке правительства Севастополя проходит юбилейный XXXV Международный кинофорум «Золотой витязь».
МКФ «Золотой витязь» проводится с 1992 года. Целями кинофорума заявлены развитие культурного обмена, взаимопонимание между народами и сотрудничество между кинематографистами всего мира. Он объединяет деятелей культуры, кинематографистов и зрителей вокруг высоких нравственных идеалов, традиционных ценностей и духовного возвышения человека.
