Глава РПЦ: работы участников «Золотого витязя» говорят о добре, чести и любви

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Участники кинофорума «Золотой витязь», который открывается в Севастополе 22 мая, призваны донести истину о добре, чести и любви к Отечеству и ближним, в чем и состоит высокая миссия деятелей искусства. Об этом заявил в своем обращении к участникам мероприятия Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«На протяжении многих лет эти важные мероприятия неизменно проходят под девизом: “За нравственные идеалы, за возвышение души человека”. Отрадно отметить, что, создавая художественные произведения, вы стараетесь донести до современников непреходящие истины о добре и милосердии, о верности и чести, о любви к Отечеству и ближним. Убежден, что в этом и состоит высокая и вместе с тем ответственная миссия кинематографистов, художников, писателей, театральных деятелей», — говорится в его обращении к организаторам, участникам и гостям XVII Международного славянского форума искусств и XXXV Международного кинофорума «Золотой витязь».
Патриарх поблагодарил собравшихся за труды и вклад в сохранение и развитие лучших культурных традиций, за стремление работать над произведениями, которые призваны способствовать утверждению в жизни людей подлинных духовно-нравственных ценностей.
«Желаю всем вам крепости сил и вдохновения, помощи Божией и новых творческих свершений», — добавил он.
О кинофоруме.
С 22 по 30 мая 2026 года в Севастополе и Республике Крым при поддержке правительства Севастополя проходит юбилейный XXXV Международный кинофорум «Золотой витязь». Он объединяет деятелей культуры, кинематографистов и зрителей вокруг высоких нравственных идеалов, традиционных ценностей и духовного возвышения человека.
МКФ «Золотой витязь» проводится с 1992 года. Целями кинофорума заявлены развитие культурного обмена, взаимопонимание между народами и сотрудничество между кинематографистами всего мира. В этом году на отбор поступили 500 фильмов, в итоговую программу кинофорума вошли 120 работ из 16 стран и регионов мира: Россия, Белоруссия, Болгария, Иран, Германия, Казахстан, Киргизия, Молдавия (Приднестровье), США, Сербия, Босния и Герцеговина, Узбекистан, Польша, Индонезия, Италия, Тайвань.
