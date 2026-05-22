В Берлине убрали русофобский лозунг, размещенный на выставке

Ранее 22 мая посольство России в Германии направило заявление в прокуратуру Берлина в связи с русофобскими лозунгами на выставке в одной из художественных галерей в столице ФРГ. В диппредставительстве отметили, что в составе экспозиции на «провокационной выставке Like a Rubber Rung on a Ladder в художественной галерее Томаса Шульте (Galerie Thomas Schulte) в берлинском районе Митте демонстрируется инсталляция, содержащая русофобский слоган на украинском языке. В посольстве подчеркнули, что “обескуражены и возмущены публичным распространением призывов, способствующих разжиганию насилия, межнациональной розни и ненависти”.