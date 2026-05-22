Власти Германии предложили дать Киеву еще 90 миллиардов: сколько в сумме может выделить НАТО

В Европе снова выступили с предложением по финансированию Киева. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что страны НАТО могли бы выделить украинцам минимум 90 миллиардов евро сверх одобренного кредита. В таком случае общая сумма помощи для Киева составит порядка 180 млрд, пишет портал BR24.
По его сведениям, Йоханн Вадефуль уже обратился с соответствующей инициативой к коллегам по НАТО. Он заверил, что уже одобренной суммы недостаточно.
Йоханн Вадефуль считает, что Запад должен добавить к займу ЕС «минимум такую же сумму». Он подчеркнул, что сделка в случае принятия предложения пройдет «на двусторонней основе».
Как заявил госсек США Марко Рубио, Вашингтон продолжает поставлять оружие Киеву за счет НАТО. По его словам, Белый дом до сих пор остается участником программы PURL. Через нее Украина получает оплаченное странами НАТО оружие.