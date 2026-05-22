Амбарный долгоносик и его друзья ежегодно съедают 7 млн тонн российского зерна

Глава Россельхознадзора оценил ущерб от вредителей.

Источник: Клопс.ru

В России потери от вредителей зерновых культур ежегодно составляют 7 млн тонн. Такую статистику представил руководитель Россельхознадзора Сергея Данкверта на Всероссийском зерновом форуме в Сочи, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 22 мая.

Одно из причин столь больших потерь глава ведомства назвал ветхость хранилищ, многие из которых были построены ещё в советские годы. Вредители, например, амбарный долгоносик, влияют и на всхожесть семян пшеницы. Потери всхожести могут составлять до 90%.

По словам Данкверта, общемировая статистика подтверждает эти цифры 10% запасов зерновых культур уничтожает амбарный долгоночик и другие вредители.