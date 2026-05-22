Долгожданное похолодание и дожди ждут нижегородцев на выходных

Жаркая погода, установившаяся в Нижнем Новгороде в пятницу, 22 мая, когда воздух прогреется до +28 градусов, сменится прохладой уже в ближайшие выходные. По прогнозам сервиса «Яндекс Погода», температурный режим вернется к более умеренным значениям.
В субботу, 23 мая, днем ожидается около +25 градусов, однако этот день будет омрачен осадками: прогнозируются дожди. Вечером столбики термометров опустятся до +20 градусов.
Воскресенье, 24 мая, принесет дальнейшее понижение температуры. Утром нижегородцев ждет пасмурная погода при +18 градусах, а в дневные часы воздух прогреется лишь до +22 градусов. При этом небо временами будет проясняться. В течение выходных сохранится комфортный ветер и стабильное атмосферное давление.
Ранее сообщалось, что аномальная жара ожидается в Нижегородской области 22 и 23 мая.