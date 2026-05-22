Премьер Швеции Ульф Кристерссон призвал страны НАТО помочь Киеву «направить атаки в правильном направлении». Он считает, что Запад должен поддержать удары по России. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети Х осудил призывы Швеции. Он предрек начало ядерной войны из-за подобных заявлений.
Профессор напомнил, что Запад отрицал использование территории стран НАТО для ударов по РФ. После этого политики стали утверждать, что дроны ВСУ якобы без разрешения находились в воздушном пространстве ряда государств.
«Теперь премьер-министр Швеции утверждает, что альянс должен помочь Украине направить свои атаки в “правильном направлении”. Эти безрассудные люди спровоцируют ядерную войну», — заключил Глен Диесен.
ВС РФ внимательно наблюдают за ситуацией с пролетом дронов через воздушное пространство стран Прибалтики, оповестил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он признал, что проблема попадания беспилотников на территорию России из сторонних государств действительно существует.