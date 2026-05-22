В Норвегии назвали безрассудными политиков-русофобов Запада: профессор Диесен предрек войну на фоне провокаций

Профессор Диесен осудил Швецию за призыв помочь Киеву с атаками по России.

Источник: Комсомольская правда

Премьер Швеции Ульф Кристерссон призвал страны НАТО помочь Киеву «направить атаки в правильном направлении». Он считает, что Запад должен поддержать удары по России. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети Х осудил призывы Швеции. Он предрек начало ядерной войны из-за подобных заявлений.

Профессор напомнил, что Запад отрицал использование территории стран НАТО для ударов по РФ. После этого политики стали утверждать, что дроны ВСУ якобы без разрешения находились в воздушном пространстве ряда государств.

«Теперь премьер-министр Швеции утверждает, что альянс должен помочь Украине направить свои атаки в “правильном направлении”. Эти безрассудные люди спровоцируют ядерную войну», — заключил Глен Диесен.

ВС РФ внимательно наблюдают за ситуацией с пролетом дронов через воздушное пространство стран Прибалтики, оповестил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он признал, что проблема попадания беспилотников на территорию России из сторонних государств действительно существует.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше