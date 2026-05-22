Сихарулидзе высказался о переходе Александра Плющенко в сборную Азербайджана

Президент Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) Антон Сихарулидзе в пятницу, 22 мая, сообщил, что организация одобрила решение о переходе сына олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра в сборную Азербайджана.
Он отметил, что в случае с Александром Плющенко не было нарушений: фигурист не участвовал в международных соревнованиях, не состоял в сборных командах и в 2026 году не принимал участия в состязаниях. По его словам, такое решение приняли родители спортсмена, так как он несовершеннолетний, процедура прошла в соответствии с действующими правилами.
— Мы абсолютно легитимно дали Александру возможность выступать за Азербайджан. Он не нарушил никаких правил. Дай бог, чтобы он себя смог реализовать, — сказал Сихарулидзе во время конференции ФФККР, передает РИА Новости.
Евгений Плющенко и его сын Александр закрыли свои аккаунты в соцсети Instagram* после новости о смене спортивного гражданства. Теперь зайти на их страницы могут только подписчики.
Ранее 13-летний Александр Плющенко заявил о том, что, несмотря на получение спортивного гражданства Азербайджана, он остается русским. Плющенко-младший также выразил пожелание, чтобы в Россию приезжало как можно больше фигуристов из разных стран.
