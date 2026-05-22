Каннский кинофестиваль объявит лауреатов своего конкурса 23 мая

Пресса Франции обратила внимание на такую особенность нынешнего фестиваля, как отсутствие в главной конкурсной программе блокбастеров голливудских студий. Некоторые кинокритики объясняют это демонстративным уходом Голливуда с каннской площадки, где его работы давно не претендуют на главные призы. Голливуд уже многие годы довольствуется на Лазурном берегу лишь внеконкурсными просмотрами. Другие считают, что речь идет о смене парадигмы в киноиндустрии, где все большее место отводится авторскому кино.