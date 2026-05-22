Каннский кинофестиваль объявит лауреатов своего конкурса 23 мая

ПАРИЖ, 22 мая. /ТАСС/. Жюри 79-го международного Каннского кинофестиваля объявит вечером 23 мая победителей конкурса, проходившего в течение двух недель в кинематографической столице Лазурного берега. В конкурсе участвовали 22 полнометражных фильма.
Наибольшие шансы на главную награду — «Золотую пальмовую ветвь», по мнению рецензентов французской прессы, имеют четыре картины. Это «Жизнь женщины» (La vie d’une femme) французской постановщицы Шарлин Буржуа-Такке, «Горькое Рождество» (Amarga Navidad) испанского мастера Педро Альмодовара, «Отечество» (Fatherland) польского автора Павла Павликовского и «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева. Эти ленты получили высший балл (три звезды) у пяти из восьми ведущих рецензентов фестиваля, составивших собственный шорт-лист.
Однако работа жюри идет при закрытых дверях и может завершиться непосредственно перед началом вечерней церемонии.
Традиции и особенности.
Почетные «Золотые пальмовые ветви» за преданность Десятой музе еще до окончания фестиваля были вручены новозеландскому режиссеру, создателю кинотрилогии «Властелин колец» (The Lord of the Rings, 2001−2003) сэру Питеру Джексону, популярной американской актрисе и певице Барбаре Стрейзанд, среди работ которой главная роль в музыкальной драме «Звезда родилась» (A Star Is Born, 1976), и ее соотечественнику Джону Траволте, чья карьера началась полвека назад с зажигательных танцев в культовой ленте «Лихорадка субботнего вечера» (Saturday Night Fever, 1977).
Фестиваль сохранил свои традиции, главной из которых неизменно остается дефиле кинозвезд на красной ковровой дорожке. Многие из фестивальных гостей ожидают этого момента не меньше, чем самих кинопремьер.
Пресса Франции обратила внимание на такую особенность нынешнего фестиваля, как отсутствие в главной конкурсной программе блокбастеров голливудских студий. Некоторые кинокритики объясняют это демонстративным уходом Голливуда с каннской площадки, где его работы давно не претендуют на главные призы. Голливуд уже многие годы довольствуется на Лазурном берегу лишь внеконкурсными просмотрами. Другие считают, что речь идет о смене парадигмы в киноиндустрии, где все большее место отводится авторскому кино.
История киносмотра.
Первый Каннский кинофестиваль должен был проходить в сентябре 1939 года, но его проведению помешала Вторая мировая война. Киноконкурс на Лазурном берегу Франции удалось впервые организовать только в 1946 году, спустя год после завершения мирового конфликта. Тогда премии Ассоциации авторов фильмов за лучшую режиссуру был удостоен советский мастер Михаил Ромм, снявший в военные годы картину «Человек № 217», а приз за лучшее цветовое решение получила лента «Каменный цветок» Александра Птушко.
Гран-при (в ту пору главная награда фестиваля) был тогда же присужден фильму Фридриха Эрмлера «Великий перелом» о защитниках Сталинграда с Михаилом Державиным-старшим в главной роли.
За последние 80 лет ежегодный фестиваль на Лазурном берегу не проводился лишь трижды. В 1948 и 1950 годах он был отменен из-за нехватки бюджетных средств, а в 2020 году фестиваль был объявлен, но его проведению помешала пандемия коронавируса.