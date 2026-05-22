Здание 1917 года постройки восстановили в центре Москвы

Нежилое здание 1917 года постройки было обновлено в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Одноэтажное кирпичное здание 1917 года постройки длительное время пустовало и пребывало в неудовлетворительном состоянии: на момент обследования кирпичная кладка была повреждена, окна отсутствовали. Наши специалисты совместно с собственником обсудили возможность его восстановления и разработали план ремонтных работ», — цитируется в тексте глава Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Здание находится по адресу: Волков пер., д. 15, стр. 2.

В настоящее время строение полностью обновили. В дальнейшем владелец планирует открыть в здании медицинское учреждение.

Глава контрольного ведомства отметил, что в 2025 году при содействии Госинспекции по недвижимости в центре столицы было восстановлено 26 ветхих объектов.