Макрона освистали перед финалом Кубка Франции

Президента Франции Эммануэля Макрона освистали на финале Кубка Франции, он вышел на поле перед началом матча.
В финале на стадионе «Стад де Франс» встретились ФК «Ланс» и «Ницца».
Макрона встретили свистом трибун. При этом он следовал протоколу, приветствуя игроков обеих команд.
Напомним, в 2024 году толпа зрителей освистала Макрона во время его выступления на церемонии закрытия Олимпиады в Париже.
По данным Le Monde, в резиденции Макрона провели обыск по делу о госконтрактах, связанных с церемониями переноса останков выдающихся лиц в Пантеон.