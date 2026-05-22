Сборная Финляндии выиграла пятый матч подряд на старте чемпионата мира

Финские хоккеисты победили команду Великобритании со счетом 4:0.

ЖЕНЕВА, 22 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии со счетом 4:0 одержали победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Швейцарии.

Голы забили Вилле Хейнола (1-я, 29-я минуты), Микко Лехтонен (32) и Хенри Йокихарью (59).

Сборная Финляндии выиграла все пять матчей со старта чемпионата мира и занимает второе место в турнирной таблице группы A с 15 очками. Британцы пока не набрали ни одного балла, также проведя пять встреч на турнире. В следующем матче сборной Финляндии предстоит сыграть против австрийцев, команде Великобритании — с латвийцами. Встречи запланированы на 24 мая.

В параллельной игре сборная Швеции победила команду Италии (3:0) и вошла в зону плей-офф группы B, набрав 9 очков и расположившись на четвертой строчке.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей сборной из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон. Действующим чемпионом мира является команда США.

