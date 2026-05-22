Сборная Финляндии выиграла пятый матч подряд на старте чемпионата мира

Сборная Финляндии выиграла все пять матчей со старта чемпионата мира и занимает второе место в турнирной таблице группы A с 15 очками. Британцы пока не набрали ни одного балла, также проведя пять встреч на турнире. В следующем матче сборной Финляндии предстоит сыграть против австрийцев, команде Великобритании — с латвийцами. Встречи запланированы на 24 мая.