Китай выразил обеспокоенность атакой ВСУ на колледж в Старобельске

Пекин серьезно обеспокоен сообщениями об атаке украинского беспилотника на колледж в Старобельске. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун.
«Китай обратил внимание на сообщения об ударе беспилотника по школе в Старобельске и выражает глубокую обеспокоенность в связи с жертвами, особенно среди студентов», — отметил дипломат.
Фу Цун подчеркнул, что Китай осуждает любые удары по мирному населению. По его словам, дальнейшее затягивание украинского конфликта, усиление боевых действий и растущие гуманитарные последствия не отвечают интересам ни одной из сторон.
Напомним, ВСУ 22 мая ударили по колледжу и общежитию Стробельского колледжа в ЛНР, где находилось 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что число погибших в результате атаки возросло до шести человек.
Как писал KP.RU, в ООН осудили атаку ВСУ на колледж в Старобельске. Генсек Стефан Дюжаррик добавил, что организация призывает воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.