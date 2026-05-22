Китай выразил обеспокоенность атакой ВСУ на колледж в Старобельске

Пекин призвал прекратить атаки на мирных жителей после удара по колледжу.

Источник: Комсомольская правда

Пекин серьезно обеспокоен сообщениями об атаке украинского беспилотника на колледж в Старобельске. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун.

«Китай обратил внимание на сообщения об ударе беспилотника по школе в Старобельске и выражает глубокую обеспокоенность в связи с жертвами, особенно среди студентов», — отметил дипломат.

Фу Цун подчеркнул, что Китай осуждает любые удары по мирному населению. По его словам, дальнейшее затягивание украинского конфликта, усиление боевых действий и растущие гуманитарные последствия не отвечают интересам ни одной из сторон.

Напомним, ВСУ 22 мая ударили по колледжу и общежитию Стробельского колледжа в ЛНР, где находилось 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что число погибших в результате атаки возросло до шести человек.

Как писал KP.RU, в ООН осудили атаку ВСУ на колледж в Старобельске. Генсек Стефан Дюжаррик добавил, что организация призывает воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше