Что можно и нельзя делать в Симонов день 23 мая, который называют Посев

Православная церковь 23 мая вспоминает святого Симона Зилота. В народе принято праздновать Симонов день. Но есть еще одно название — Симов Посев, или Симон Зилота (золото). Это связано с тем, что святой был покровителем земледельцев и кладоискателей.
Что нельзя делать 23 мая.
Под запретом тяжелый физический труд, работы на огороде. Считалось, что в названный день не следует тревожить землю. А еще нельзя без надобности тратить деньги. Как считали предки, это можно спровоцировать финансовые сложности.
Что можно делать 23 мая.
По традиции, утром 23 мая было принято ходить босиком по траве для укрепления здоровья. А еще в названный день собирали и заготавливали лекарственные растения.
Согласно приметам, пчелы, которые быстро летают, обещают теплую погоду. В том случае, если 23 мая идет дождь, то лето выдастся ненастным.
