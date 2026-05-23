Что можно, а что нельзя делать в День Симона Зилота 23 мая 2026 года

Сегодня его мощи покоятся в Симоно-Кананитском храме в Новом Афоне, привлекая паломников со всего православного мира. Его память совершается 23 мая, и в этот день верующие обращаются к нему с молитвами о семейном благополучии, о защите домашнего очага и о помощи в земледельческих трудах. История апостола Симона — это напоминание о том, что истинная ревность о вере, названная в его прозвище, должна сочетаться со смирением, любовью и готовностью к самопожертвованию. Он остается для христиан примером человека, который услышав Божественный призыв, оставил все и последовал за Христом, не оглядываясь назад, и пронес свою веру через испытания и страдания до самого конца.