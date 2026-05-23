Что можно, а что нельзя делать в День Симона Зилота 23 мая 2026 года

Суббота, 23 мая 2026 года — день, когда небо и земля спорят за ваше внимание. Православная церковь вспоминает апостола Симона Зилота (Кананита) — свидетеля первого чуда Христа на свадьбе в Кане Галилейской. А древняя народная традиция называет эту дату «Именинами Матушки Сырой Земли».
Две сакральные силы сходятся в одной точке. В этот день вера учит нас жертвенной любви, а природа — уважению к своей основе. Как прожить его с пользой для души, кошелька и будущего урожая?
Три главных дела дня.
Напитайтесь силой земли. Наши предки верили: 23 мая земля — живое существо, празднующее свой день рождения. Снимите обувь, пройдитесь по траве или пашне. Считалось, что «кого мать-сыра земля полюбит, тот голоден не будет» и наберется здоровья на весь год. Помяните чудо в Кане Галилейской. Это день обращения к апостолу Симону. Ему молятся о семейном счастье, крепости брака и защите домашнего очага. Ведь именно ради Христа он оставил невесту, показав высоту духовной связи. Поставьте свечу в храме или просто прочитайте молитву о своих близких.
Идите за «тихой охотой».
Если вы фитотерапевт или любитель травяных сборов — это ваш главный день в году. Считается, что святой Симон наделяет коренья и цветы, собранные 23 мая, невероятной силой. Отправляйтесь в лес, но с одним условием: собирать растения нужно в чистой одежде, часто — через платок, обращаясь к земле с благодарностью.
Строжайшие запреты: что делать категорически нельзя.
В отличие от других дней, где запреты часто носят рекомендательный характер, 23 мая действуют железные правила. Нарушить их — значит накликать беду.
1. Не тревожьте землю!
Забудьте про лопату, плуг, тяпку и даже садовые ножницы. В этот день земля «отдыхает». Запрещено пахать, копать, боронить, вбивать колья и даже пересаживать комнатные цветы. Нарушители рискуют остаться без урожая, а растения могут погибнуть. Исключение одно: сеять пшеницу можно и нужно — она даст отменный урожай.
2. Мужчинам — руки прочь от утюга!
Самое неожиданное табу касается сильного пола. Существует суровое поверье: если мужчина 23 мая возьмется гладить белье (или просто прикоснется к утюгу), он навсегда перечеркивает свою семейную судьбу. Он рискует остаться холостым или бездетным. Отложите быт в сторону, доверьте глажку женщинам или оставьте на завтра.
3. «Дырка в кошельке»: финансовая амнезия.
Деньги в этот день буквально текут сквозь пальцы. Категорически запрещено:
Совершать крупные покупки и траты (влезете в долги).Держать кошелек пустым (к безденежью).Прятать сбережения в дальние углы (сами забудете, а найдете — украдут).
Лучшее, что можно сделать с финансами — пересмотреть карманы старой одежды. Найденная случайно монета — к большой удаче.
4. Ни слез, ни ссор, ни стрижек.
Эмоции: Нельзя ссориться, плакать, желать зла. Злые слова вернутся бумерангом, а обиды затянутся надолго. Красота: Стрижка в этот день сделает волосы тусклыми и слабыми, а стрижка ногтей приведет к их ломкости. Ворожба: Любые гадания, обряды и попытки ворожбы сулят болезни. Церковь и природа против чертовщины в этот день.
Как понять будущее по приметам.
Природа 23 мая — идеальный метеоролог. Запомните знаки:
Дождь — к сырому и грибному, но холодному лету. Ясное небо — к жаркому и урожайному сезону. Раскрылись сережки на березе — последний срок сеять хлеб, не опоздайте. Птицы поют до рассвета — к скорому ненастью. Кроты нарыли свежие кучи — ждите мощных ливней, укрывайте посевы.
23 мая 2026 года — идеальная суббота для пикника (на траве, но без мусора), прогулки босиком и душевных семейных посиделок. Оставьте лопату в сарае, утюг — в шкафу, а кредитную карту — дома. Почтите землю и апостола Симона, и тогда год будет сытым, здоровым и счастливым.
Кто такой апостол Симон Зилот.
Апостол Симон Зилот — одна из самых загадочных фигур среди двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. Его имя встречается в евангельских списках апостолов, но о нем самом в канонических текстах сказано удивительно мало. Эта скудость письменных свидетельств породила в церковной традиции множество преданий, которые позволяют восстановить облик этого святого. Чтобы понять, кто такой Симон Зилот, необходимо сразу провести важное различение. В церковной истории известно несколько святых с именем Симон, и их часто путают. Речь идет именно об апостоле из числа двенадцати, которого также называют Симоном Кананитом. Его не следует смешивать с Симеоном, который был сродником Господним и стал вторым епископом Иерусалима. Это разные люди, и церковное предание четко их различает, хотя в некоторых народных источниках встречается смешение этих фигур.
Происхождение и родина апостола.
Симон Зилот происходил из Каны Галилейской. Это небольшое селение, расположенное неподалеку от Назарета, на территории исторической области Галилея. Сама Галилея в первом веке нашей эры представляла собой регион с пестрым населением, где бок о бок жили иудеи и язычники. Кана Галилейская стала известна в христианском мире благодаря одному событию, которое напрямую связано с будущим апостолом. Именно в этом селении, как гласит церковное предание, произошло первое чудо, сотворенное Иисусом Христом во время Своего земного служения. Речь идет о претворении воды в вино на брачном пиру. Это событие описано в Евангелии от Иоанна и имеет огромное символическое значение для всей христианской традиции. Оно знаменует начало общественного служения Спасителя и освящает таинство брака.
Почему же это чудо связано именно с Симоном? Церковное предание, передаваемое из поколения в поколение, утверждает, что свадебное торжество проходило в доме Симона. Более того, согласно этому преданию, Симон был не просто хозяином дома, а женихом на том самом брачном пиру. Такая деталь придает всей истории особую глубину. Молодой человек готовился вступить в брак, начать обычную семейную жизнь, заниматься привычными делами. Но в самый важный момент его жизни произошло чудо, которое перевернуло все его планы и представления о мире. Иисус Христос, пришедший на свадьбу вместе со Своей Матерью и учениками, явил Свою Божественную силу, превратив простую воду в изысканное вино. Это чудо поразило Симона до глубины души. Согласно житийной литературе, увидев явленную Божественную силу, молодой жених оставил невесту и все мирские заботы. Он всем сердцем уверовал в Иисуса как обетованного Мессию и последовал за Ним, став одним из двенадцати ближайших учеников Спасителя.
Значение прозвищ: Зилот и Кананит.
У апостола Симона есть два прозвища, которые используются в церковной традиции, — Зилот и Кананит. Оба они имеют важное значение и раскрывают разные грани личности и служения этого святого. Начнем с прозвища Кананит. В Евангелиях Симон называется Кананитом. Это слово происходит не от названия земли Ханаан, как иногда ошибочно думают. Оно связано с городом Кана Галилейская, откуда апостол родом. Симон Кананит означает Симон из Каны. Это географическое указание, которое помогало отличать его от других людей с тем же именем в раннехристианской общине.
Прозвище Зилот является более содержательным с богословской и исторической точки зрения. Зилот в переводе с греческого языка означает ревнитель. Это слово указывало на принадлежность Симона к определенному иудейскому движению, которое носило название зилотов или ревнителей. Движение зилотов возникло в Иудее в первом веке и представляло собой социально-политическое и религиозное течение. Зилоты отличались крайней ревностью по вере и закону Моисееву. Они были убеждены, что иудейский народ не должен подчиняться языческой власти Рима. Наиболее радикальные представители этого движения призывали к вооруженному восстанию против римлян и не гнушались террористическими методами борьбы, совершая убийства представителей римской власти и тех иудеев, которые сотрудничали с «оккупантами».
Однако в христианской традиции прозвище Зилот переосмысляется. Оно понимается не столько как указание на политическую борьбу, сколько как обозначение внутренней ревности, горячности веры и решимости служить Богу. Симон был ревнителем, но его ревность после встречи со Христом обратилась в верное и самоотверженное служение Евангелию. Это прозвище подчеркивает его характер — пылкий, страстный, не знающий полумер. Он не мог оставаться равнодушным, и когда увидел истину, отдался ей целиком и полностью, оставив ради этого все мирские привязанности.
Место среди двенадцати апостолов.
Имя Симона Зилота присутствует во всех четырех списках двенадцати апостолов, которые приводятся в Новом Завете. В Евангелии от Матфея, Евангелии от Марка, Евангелии от Луки, а также в книге Деяний Апостольских Симон назван одним из избранных учеников Христа. Это перечисление само по себе является важным свидетельством. Несмотря на то что о Симоне почти нет индивидуальных евангельских повествований, в отличие, скажем, от Петра или Иоанна, его имя зафиксировано как неотъемлемая часть апостольского ядра. Он не просто входил в число семидесяти менее известных учеников, а принадлежал к самому ближнему кругу Спасителя, к тем двенадцати, которым было доверено особое служение и наставление.
О том, каким был Симон при жизни Христа, из Евангелия известно немного. Он был рядом во время странствий Спасителя, слушал Его проповеди, был свидетелем многих чудес. Как и другие апостолы, он был послан Христом на проповедь с наставлением исцелять больных и изгонять бесов. Он присутствовал при Тайной вечере и видел предательство Иуды, арест, распятие и, самое главное, Воскресение своего Учителя. После Вознесения Христова Симон вместе с другими учениками находился в Иерусалиме. В день Пятидесятницы, когда на апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков, Симон получил особые дары для апостольского служения. С этого момента началась его самостоятельная миссионерская деятельность, которая привела его далеко за пределы родной Галилеи и Иудеи.
Проповедь и миссионерские труды.
После сошествия Святого Духа апостолы рассеялись по разным странам, чтобы нести учение Христово всем народам. Симон Зилот, согласно церковному преданию, проповедовал Евангелие на обширной территории. Его миссионерский путь лежал через несколько стран и регионов. Первоначально он благовествовал в Иудее, где христианство еще только зарождалось и нуждалось в укреплении. Затем его путь направился дальше — в Египет, древнюю страну с богатой культурой и языческими традициями. В Египте апостолу предстояло возвещать истину среди людей, поклонявшихся множеству богов. Далее Симон отправился в Ливию и Киринею — области на севере Африки, также населенные преимущественно язычниками.
Некоторые древние житийные источники упоминают о том, что апостол Симон достигал в своих проповедях даже Британии. Эти отдаленные острова на краю известного тогда мира представляли собой суровую миссионерскую территорию. Хотя степень достоверности этих сведений сложно оценить, само их существование говорит о том, что в церковной традиции Симон воспринимался как неутомимый путешественник и проповедник, не боявшийся трудностей. Повсюду, куда приходил апостол, он обращал язычников ко Христу, проповедуя слово Божие, совершая чудеса и исцеления. Его ревность о вере, заложенная в нем от природы и освященная благодатью Святого Духа, не знала границ. Он шел туда, куда не ступала нога других проповедников, туда, где его ждали гонения, лишения и, в конечном счете, мученическая смерть.
Мученическая кончина.
Сведения о кончине апостола Симона Зилота разнятся в разных источниках, но все они сходятся в одном: он принял мученическую смерть за веру во Христа. Это был финал, уготованный большинству апостолов, кроме Иоанна Богослова, который умер естественной смертью. Мученичество Симона произошло во второй половине первого века, точные даты различаются в зависимости от источника.
Наиболее распространенная версия связывает последние годы жизни апостола Симона с Черноморским побережьем Кавказа, в частности с территорией современной Абхазии. Согласно этой версии, Симон проповедовал среди языческих племен, населявших эти земли. Здесь он претерпел множество страданий и в конечном итоге был казнен. Существуют две основные версии о способе его казни. По одной из них, апостола Симона распяли на кресте, как и многих других мучеников первых веков христианства. По другой, более специфической версии, которая нашла отражение в иконографии, Симон Зилот был заживо распилен пилой. Именно поэтому на православных иконах апостол часто изображается с пилой в руках — этот инструмент стал символом его мученических страданий и орудием казни.
Существует и альтернативная версия, связывающая кончину Симона Зилота с Персией. Согласно этим сведениям, апостол проповедовал на территории Персидского царства и там был убит. Эта версия также имеет древние корни и признается частью церковного предания.
Место погребения и почитание мощей.
Место погребения апостола Симона также является предметом церковного предания. Согласно наиболее распространенной версии, тело апостола было погребено в городе Никопсия. Идентификация этого города вызывает дискуссии среди историков и церковных авторов. Большинство исследователей связывают Никопсию с районом современного Нового Афона в Абхазии. Этот живописный уголок на берегу Черного моря стал центром почитания апостола Симона. Некоторые, однако, указывают на территорию современного поселка Новомихайловский в Краснодарском крае как на возможное местонахождение древней Никопсии.
В XIX веке, в 1875 году, на месте, связанном с памятью апостола Симона, был основан Новоафонский монастырь. Этот величественный монастырский комплекс стал одним из духовных центров Кавказа и местом массового паломничества. В Новом Афоне находится Симоно-Кананитский храм, построенный в честь апостола. По местному церковному преданию, именно под спудом этого храма покоятся честные мощи апостола Симона Зилота. Это означает, что святые останки находятся под полом храма, в специально устроенной гробнице, и не выставлены для открытого поклонения, но верующие могут приложиться к месту их погребения.
Частицы мощей апостола Симона почитаются и в других местах христианского мира. Известно, что они хранятся в городе Кельне в Германии, а также в соборе Святого Петра в Ватикане. Это свидетельствует о широком почитании апостола как в православной, так и в католической традиции. Разные части его святых останков оказались в разных уголках Европы, что характерно для истории мощей многих древних святых, которые веками собирались и почитались в разных храмах и монастырях.
Иконографические особенности.
Апостол Симон Зилот имеет характерные иконографические особенности, по которым его легко узнать среди других апостолов. На православных иконах он, как правило, изображается мужем средних лет или пожилого возраста с темными волосами и недлинной бородой. Его облик суров и аскетичен, что соответствует его жизненному пути, полному трудов и страданий.
Главным отличительным признаком иконографии Симона Зилота является наличие пилы. Этот инструмент может изображаться по-разному: в виде большой лучковой пилы или в виде более компактного орудия. В зависимости от иконописной школы и времени создания иконы, пила может быть в руках апостола или находиться рядом с ним. Иногда на иконах Симон Зилот изображается вместе с другими апостолами, в составе Деисусного чина или в сцене Тайной вечери. В таких случаях его идентификация затруднена, но если икона подписана, имя Симона Зилота встречается в ряду двенадцати.
Существуют также иконы, на которых апостол Симон изображается вместе с апостолом Иудой Фаддеем. Эти два апостола часто парно представляются в церковном искусстве, возможно, потому что они вместе проповедовали в Персии по некоторым преданиям. На совместных иконах у Симона, как правило, также присутствует пила как символ его мученической кончины.
Духовное значение и покровительство.
В православной традиции за апостолом Симоном Зилотом закрепилась роль покровителя христианских супругов и семей. Это связано не только с тем, что первое чудо Христа было совершено на свадьбе в его доме, но и с самим примером апостола. Симон, согласно преданию, оставил невесту в день собственной свадьбы, чтобы последовать за Христом. Этот поступок, который может показаться противоречивым с точки зрения семейных ценностей, в духовном смысле толкуется иначе.
Апостол Симон показал пример высшей жертвенности и преданности Богу. Он не отверг брак как таковой, но поставил духовное призвание выше мирских уз. Его жизнь напоминает христианам, что семья и брак священны, но они должны быть основаны на вере и любви к Богу. Симон Зилот помогает супругам сохранять верность друг другу, преодолевать житейские трудности и растить детей в благочестии. К нему обращаются с молитвами о защите домашнего очага, о примирении в семье, о даровании детей бездетным парам. Его пример учит, что настоящая любовь всегда жертвенна и что ради высших ценностей человек должен быть готов на многое.
Кроме того, апостол Симон Зилот почитается как покровитель земледельцев и садоводов. Это народное почитание, возникшее в русской крестьянской среде, связано с тем, что день его памяти — 23 мая по новому стилю — приходился на важный период весенних полевых работ. Крестьяне молились Симону о хорошем урожае, о плодородии почвы, о благополучном завершении сева. Таким образом, в народном сознании апостол Симон соединил в себе две ипостаси: хранителя семейного благополучия и помощника в земледельческом труде.
Ошибочные отождествления и их причины.
В истории почитания апостола Симона Зилота существует несколько ошибочных отождествлений, о которых важно знать. Как уже упоминалось, его часто путают с Симеоном, сродником Господним. Симеон, сын Клеопы, был родственником Иисуса Христа по плоти. Он стал вторым епископом Иерусалима после апостола Иакова и также принял мученическую кончину в глубокой старости. В житийной литературе эти две фигуры — апостол Симон Зилот и епископ Симеон Иерусалимский — иногда сливаются, особенно в поздних пересказах. Это происходит из-за близости имен и того факта, что оба были связаны с Иерусалимской церковью.
Еще одно смешение связано с Симоном Волхвом, упомянутым в книге Деяний Апостольских. Симон Волхв был самаритянским магом, который пытался купить у апостолов дар Святого Духа за деньги, откуда произошло понятие симония — покупки церковных должностей. Этот персонаж не имеет ничего общего с апостолом Симоном Зилотом, кроме имени. Однако неискушенный читатель может ошибочно связать их.
Апостол Симон Зилот предстает перед нами как человек удивительной судьбы и глубокой веры. Из жениха из Каны Галилейской, чья свадьба была ознаменована первым чудом Христовым, он превратился в одного из двенадцати величайших свидетелей Воскресения. Его путь из родной Галилеи через Египет, Ливию и Киринею к суровым берегам Кавказа был путем миссионерского подвига и страданий. Приняв мученическую кончину, вероятно, от пилы, он засвидетельствовал свою верность Христу до конца.
Сегодня его мощи покоятся в Симоно-Кананитском храме в Новом Афоне, привлекая паломников со всего православного мира. Его память совершается 23 мая, и в этот день верующие обращаются к нему с молитвами о семейном благополучии, о защите домашнего очага и о помощи в земледельческих трудах. История апостола Симона — это напоминание о том, что истинная ревность о вере, названная в его прозвище, должна сочетаться со смирением, любовью и готовностью к самопожертвованию. Он остается для христиан примером человека, который услышав Божественный призыв, оставил все и последовал за Христом, не оглядываясь назад, и пронес свою веру через испытания и страдания до самого конца.