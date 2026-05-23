Календарь на 23 мая: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Ученые предполагают, что черепахи появились на Земле задолго до людей: морские — более 100 миллионов лет назад, а сухопутные — около 220 миллионов. Однако сейчас черепахам грозит вымирание из-за человеческой деятельности: браконьерства, обустройства пляжей, загрязнения пластиком и разрушения среды обитания. Экологи и зоозащитники пытаются облегчить жизнь животным и выступают за сохранение территорий для миграций, но проблема остается критической.